CLIMA: SALTA A SACAR LAS MALLAS SE VIENE EL VERANITO DE SAN JUAN





Clima en Salta: Ignacio Nieva pronosticó una mejora en el tiempo





Luego de un fin de semana marcado por las bajas temperaturas, la llovizna y el cielo cubierto en gran parte de la provincia, el meteorólogo Ignacio Nieva anticipó una paulatina mejora en las condiciones del tiempo.





Según el pronóstico, durante los próximos días comenzarán a disminuir las probabilidades de precipitaciones y se espera un ascenso gradual de las temperaturas, lo que traerá jornadas más estables y agradables para los salteños.





Si bien las mañanas continuarán siendo frías, hacia la tarde se prevé un ambiente más templado, acompañado por momentos de sol y una disminución de la nubosidad.





De esta manera, el intenso frío que se hizo sentir durante el fin de semana comenzará a ceder, dando paso a una semana con mejores condiciones meteorológicas en gran parte de la provincia.