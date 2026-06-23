🥟❤️ ¡Mañana es el gran día! Blanca Gloria Corvalán representará a General Güemes en la gran final del Concurso Provincial de la Empanada





La ciudad de General Güemes tendrá una digna representante en la gran final del 5° Concurso Provincial de la Empanada, que se realizará este martes 24 de junio en la ciudad de Salta.





Gloria Corbalán llevará el sabor, la tradición y el orgullo güemense a uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia, donde competirá junto a los mejores maestros empanaderos de cada municipio.





Bajo el lema "¡El mapa de Salta se dibuja con repulgue!", la competencia busca coronar al nuevo embajador de la gastronomía salteña, destacando las recetas, las costumbres y la identidad de cada rincón de la provincia.





Desde General Güemes, toda la comunidad acompaña y alienta a Gloria en este importante desafío, deseándole el mayor de los éxitos y confiando en que dejará bien representada a nuestra ciudad con el sabor único de nuestras empanadas.





🥟✨ ¡Muchos éxitos, Blanca Gloria Corvalán! Todo General Güemes está con vos.

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