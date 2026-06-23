🎓⚽ UNA CAMISETA FIRMADA POR MESSI PARA AYUDAR A UNA ESCUELA DE GENERAL GÜEMES

El proximo 8 de Julio se sorteara ya esta a la venta la rifa.





El Colegio Secundario Mariano Moreno de General Güemes recibió una valiosa donación: una camiseta de la Selección Argentina firmada por el capitán campeón del mundo, Lionel Messi.





La casaca pertenece a un exalumno de la institución, quien logró obtenerla gracias a su trabajo en la AFA y decidió donarla para colaborar con el crecimiento de su querida escuela.





El objetivo es recaudar fondos para continuar con la modernización del establecimiento, especialmente para equipar y mejorar el laboratorio escolar.





La vicedirectora Sandra Justiniano destacó el enorme compromiso de toda la comunidad educativa, señalando que alumnos, docentes, exalumnos y padres trabajan unidos para concretar importantes mejoras en el edificio escolar.





Además, el colegio desarrolla diversos proyectos educativos, entre ellos una huerta escolar coordinada junto al INTA, donde los estudiantes producen hortalizas y plantas medicinales.





En el marco del 72° aniversario de la institución, los propios alumnos realizaron tareas de pintura y refacción de diferentes sectores de la escuela, demostrando un gran sentido de pertenencia y compromiso.





💙🤍 Una camiseta con la firma del mejor jugador del mundo se transforma hoy en una oportunidad para seguir construyendo un futuro mejor para los estudiantes de General Güemes.

#GeneralGüemes #ColegioMarianoMoreno #LionelMessi #SelecciónArgentina #Educación #ElPortalDeGüemes