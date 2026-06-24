Cruzar a Bolivia desde Jujuy: Qué conviene comprar hoy y cómo está el cambio en la frontera

Paso Bermejo–Aguas Blancas habilitado con movimiento normal y cotización actualizada del cambio en frontera





Todo Jujuy | Agustina Medina

Por Agustina Medina

Este martes 23 de junio de 2026, los pasos fronterizos entre Argentina y Bolivia se encuentran habilitados. El Puerto Chalanas está operativo y el Puente Internacional funciona con atención las 24 horas, lo que permite el cruce constante de personas y vehículos en la zona de Bermejo–Aguas Blancas.





La actividad comercial en ambos lados se mantiene con normalidad. Tanto en Bermejo como en Aguas Blancas el movimiento de compradores y vendedores se desarrolla sin interrupciones, en una jornada de tránsito habitual para la frontera.





Estado De Rutas Y Controles En La Frontera

Las rutas de acceso hacia los pasos internacionales presentan circulación normal, aunque con recomendaciones de precaución. La Ruta Bermejo–Tarija se mantiene transitable con cuidado, mientras que la Ruta Nacional 50, en el tramo Aguas Blancas–Orán, registra controles viales activos.





En la zona operan Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial. Los controles se enfocan en el orden del tránsito, la verificación de documentación y la regulación del flujo de personas en el corredor fronterizo.





Cambio En Bermejo: Cotización Actual Del Boliviano

En casas de cambio de Bermejo, la cotización actual muestra que por cada 1000 pesos argentinos se obtienen 6,60 bolivianos en venta, mientras que la compra se ubica en 6,40 bolivianos.





En el mercado cambiario, el dólar se negocia a 1.540 pesos argentinos para la venta y 1.520 para la compra. En relación al boliviano, el dólar se cotiza en 9,90 bolivianos para la venta y 9,70 para la compra.





Qué Conviene Comprar Hoy En La Frontera

Con el tipo de cambio vigente, los productos que suelen resultar más convenientes para los compradores argentinos en la frontera incluyen artículos de limpieza, ropa, calzado, tecnología básica y productos de consumo masivo.





El movimiento comercial en Bermejo mantiene una fuerte demanda en rubros de primera necesidad y bienes importados, donde la diferencia de precios con Argentina sigue siendo un factor clave para el a

La actividad en ambos lados de la frontera se mantiene estable, con flujo constante de personas que cruzan por compras, turismo y actividades comerciales. El intercambio económico sigue siendo uno de los principales motores de la zona.





El tránsito entre Aguas Blancas y Bermejo se sostiene como uno de los puntos más activos del norte argentino, con fuerte dependencia del tipo de cambio y la disponibilidad de productos en cada país.