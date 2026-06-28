🚨 General Güemes: la Policía secuestró un automóvil robado en Mar del Plata 🚨

POLICIALES: El Personal de la Brigada de Investigaciones N°7 logró el secuestro de un automóvil que registraba pedido de secuestro por robo en la ciudad de Mar del Plata.





El procedimiento se llevó a cabo este sábado 28 de junio en la intersección de las calles Jujuy y Corrientes de General Güemes. Tras diversas tareas investigativas, los efectivos policiales pudieron corroborar que el vehículo había sido sustraído en la provincia de Buenos Aires.





El rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.





Por el momento no hay personas detenidas en relación al hecho, aunque las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del caso.





📌 Fuente: A.I.T. Noticias

🚔 GRAL. GÜEMES: SECUESTRAN UN AUTOMÓVIL ROBADO EN MAR DEL PLATA