URGENTE: 🚨 VIOLENTO CHOQUE ENTRE UN TREN DE CARGA Y UN CAMIÓN

POLICIALES: Un impactante accidente se registró este lunes alrededor de las 13:00 en el cruce ferroviario ubicado sobre la ruta provincial 99, a unos 300 metros del acceso a Atocha.





Por causas que aún son materia de investigación, un tren de carga colisionó con un camión, provocando importantes daños en el vehículo. La locomotora destrozó gran parte de la cabina del rodado, aunque afortunadamente solo se registraron daños materiales y lesiones leves en el conductor.





El chofer, identificado como Luis, no requirió ser trasladado a un centro de salud. Tras el siniestro, señaló que la visibilidad en el lugar era reducida debido a la presencia de árboles y aseguró que no había señalización ni personal de tránsito.





"Venía muy rápido. Cuando quise frenar, ya no pude evitar el choque", expresó el conductor.





Las autoridades trabajaron en el lugar y confirmaron que las circunstancias del accidente serán investigadas para determinar las responsabilidades y establecer cómo se produjo el violento impacto.





📌 Fuente: El Tribuno