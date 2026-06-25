🚨🛑 INCIDENTE VIAL EN GENERAL GÜEMES 🛑🚨





POLICIALES: Un siniestro vial se registró en la intersección de las calles Teniente Ibáñez y Rodríguez, donde una motocicleta colisionó con una camioneta.





🚑 Como consecuencia del impacto, se reportaron personas lesionadas, quienes fueron asistidas en el lugar y posteriormente derivadas al Hospital Joaquín Castellanos para recibir atención médica.





👮‍♂️ Personal policial trabaja en la zona realizando las pericias correspondientes y ordenando el tránsito.





⚠️ Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.





📌 Fuente: A.I.T. Noticias.