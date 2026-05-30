SALTA: Desde la cero hora del lunes no habrá servicio SAETA nocturno de colectivos Urbano e interurbano zona valles









La empresa Saeta informó que desde el 1 de junio las unidades dejarán de circular entre las 23.30 y las 5.30 hs. En tanto, las líneas del transporte interurbano pasarán por el centro sólo hasta las 22 hs.

La deuda con las empresas prestatarias que ya alcanza los $7.000 millones

La Quita de subsidios nacionales, que en 2025 significó una pérdida de $2.290 millones mensuales para la provincia

El sistema de transporte SAETA tiene un déficit mensual de entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. El sistema requiere hasta $14.000 millones mensuales para operar





La deuda acumulada supera los 14 mil millones de pesos entre certificados de prestación, expedientes pendientes y adelantos de combustible. También señalaron que Saeta sólo abonó el 40% de los certificados correspondientes a abril.





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