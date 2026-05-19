A PARTIR DE JUNIO COMENZARÁ A CIRCULAR EL NUEVO BILLETE DE $ 100.000 MIL PESOS





NACIONAL: El Gobierno nacional informó que durante los primeros días de junio entrará en circulación el nuevo billete de $100.000, que tendrá como figura central al médico cardiocirujano René Favaloro.





Según detalló el Banco Central, la medida busca facilitar las transacciones de alto valor y reducir los costos de impresión y logística asociados a la circulación de efectivo. El diseño del billete incluirá elementos alusivos a la trayectoria de Favaloro y al desarrollo de la medicina en Argentina.





Con esta emisión, el billete de $100.000 se convierte en la denominación de mayor valor en circulación. El BCRA indicó que coexistirá con los billetes actuales y que el canje se realizará de forma gradual a través de bancos y cajeros automáticos.





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