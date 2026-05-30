Un rechazo, disparos y muerte: qué declaró la oficial sobreviviente del ataque #SaltaCapital





El estremecedor caso ocurrido el martes por la noche en barrio García Basalo sigue conmocionando a Salta. En las últimas horas, la joven policía que sobrevivió al ataque rompió el silencio y contó que su expareja fue hasta la vivienda para pedirle volver, pero que al recibir una respuesta negativa comenzó a disparar.





Según relató ante los investigadores, el efectivo Alejandro Julio María Cayo, de 25 años, primero atacó a tiros al padre de la mujer, un exagente del Servicio Penitenciario, y luego le disparó a ella dentro de la casa familiar.





La joven permanece internada recuperándose de las graves heridas sufridas durante el brutal episodio, mientras que su padre continúa hospitalizado en estado delicado.





Además, la oficial reveló que durante la relación ya había sufrido situaciones de violencia y amenazas. Incluso aseguró que el hombre utilizaba su arma reglamentaria para intimidarla.





La pareja tenía un hijo de apenas un año y atravesaba un proceso de mediación por cuestiones familiares.





El dramático hecho ocurrió minutos antes de las 22 del martes. Tras los disparos, el policía fue hallado muerto dentro de la vivienda y ahora la Justicia intenta determinar cómo ocurrió exactamente su fallecimiento.





La investigación está a cargo del fiscal Daniel Espilocín, quien ordenó pericias, análisis forenses y la toma de testimonios para reconstruir minuto a minuto la tragedia que sacudió a toda la provincia.