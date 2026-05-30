PREOCUPACIÓN EN TARTAGAL: CONFIRMAN LA MUERTE DE DOS PACIENTES JÓVENES CON CUADROS CLÍNICOS GRAVES

El Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal confirmó el fallecimiento de dos pacientes jóvenes que presentaban cuadros clínicos complejos asociados a un retrovirus y severas complicaciones inmunológicas.





El gerente del nosocomio, Dr. Eduardo Tobar, informó que una de las víctimas era una enfermera de 27 años, quien habría ingresado con signos compatibles con un shock séptico, es decir, una infección generalizada que comprometió gravemente su estado de salud.





Según explicó el profesional, ambos pacientes presentaban un deterioro clínico avanzado y complicaciones derivadas del compromiso del sistema inmunológico, situación que derivó en desenlaces fatales pese a la intervención médica.





Tobar señaló que aún continúan los estudios de laboratorio junto al área de Infectología para determinar con precisión la causa raíz de los cuadros y cómo evolucionaron las infecciones.





Además, remarcó que muchas enfermedades virales presentan una etapa “preclínica” en la que los pacientes no suelen consultar al médico, lo que dificulta una detección temprana y reduce las posibilidades de tratamiento oportuno.





El médico pidió a la comunidad evitar la automedicación y acudir inmediatamente al especialista ante síntomas como fiebre, malestar general, presión baja o cualquier signo de infección, especialmente en personas con defensas comprometidas.





“Cada organismo responde de manera diferente y el estado del sistema inmunológico es clave en la evolución de estas enfermedades”, explicó el profesional durante la entrevista.