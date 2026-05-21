🚨 POLICIALES | DEMORARON A UN HOMBRE POR ROBO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN CAMPO SANTO

Escritura: POLICIALES





🚔 CAMPO SANTO | Un hombre de 52 años fue demorado ayer por efectivos de la Comisaría N°2 tras ser acusado de sustraer productos agrícolas de una finca de la localidad.

El hecho fue denunciado al Sistema de Emergencias 911 por el damnificado, quien además informó daños ocasionados en un vehículo. 🚜🍅





Tras el trabajo realizado por personal del Distrito de Prevención 7, se logró recuperar los elementos sustraídos y poner al supuesto causante a disposición de la Justicia.





⚖️ Intervino la Fiscalía Penal de General Güemes.