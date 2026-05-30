EL BORDO 🚨 ÚLTIMO MOMENTO | RUTA CORTADA POR GRAVE ACCIDENTE R.P 12 🚨

🔴 Grave siniestro vial sobre la Ruta Provincial 12, a la altura del sector conocido como Gauchito Gil, entre las localidades de Campo Santo y El Bordo.
🚔 En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Salta, personal del Sistema de Emergencias 911 y Bomberos Voluntarios, quienes realizan tareas de asistencia y prevención.
⚠️ La circulación se encuentra interrumpida, por lo que se solicita a los conductores evitar la zona y extremar las precauciones.
📌 Por el momento no se informó oficialmente sobre la cantidad de personas involucradas ni el estado de los ocupantes.
📰 Ampliaremos con más información en instantes.
📸 Imagen: Ángel Teseira
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