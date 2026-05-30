Accidente Faltal: Un hombre fallecido tras choque a una moto

ACCIDENTE FALTAL ENTRE CAMPO SANTO Y EL BORDO RUTA N° 12





#ElBordo En la madrugada de hoy, aproximadamente a las 06:45, se produjo un grave accidente vial con una víctima fatal, en el ingreso sur a nuestra Localidad ( altura Cruz mayor ) sobre ruta Provincial N°12, límite entre Campo Santo y El Bordo.





Un vehículo colisionó a una moto con dos ocupantes, provocando el deceso en el lugar de un masculino.





El segundo ocupante de la Motocicleta, también masculino, fue trasladado en código rojo al Hospital Joaquín Castellanos de la Ciudad de Gral. Güemes ( Quedó internado en observación )...





Tras este accidente, el conductor del rodado se dió a la fuga.





INFORME POLICIAL





Ingreso de una persona lesionada por S/Siniestro Vial en Ambulancia a quien le diagnóstico: Politraumatismos TEC. Solita RX de torax y Tomografía de cerebro por cuanto queda internado en observaciones.





Manifiestando el lesionado que circulaba momentos antes del accidente, por ruta provincial 12, junto con su primo de apellido Morales con domicilio en Barrio Naranjito de la Ciudad de Gral. Güemes.





Por informes se confirmo el fallecimiento del señor Morales en el lugar, antes que llegue la ambulancia. Cómo así también, nos indicaron que el vehículo que los colisionó, era una camioneta color roja,.la cuál se dio a la fuga, con dirección a Campo Santo. Por último nos informaron que están verificando las cámaras de seguridad, para ver si podían dar con la patente y ubicar al dueño del rodado que provocó este accidente fatal.





¡ Noticia en desarrollo !





Fuente: El Bordo Te Informa

Info: El Portal de GUEMES en internet