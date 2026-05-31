Chaco TRASLADABAN PERFILES METÁLICOS, OCULTABAN 149.500 ATADOS DE CIGARROS

Personal del Escuadrón 14 “Las Palmas”, al controlar un transporte de cargas generales, advirtió que la soga de seguridad aduanera estaba cortada. Dicha anomalía motivó al uso del scanner portátil en el semirremolque; identificando paquetes rectangulares incompatibles con la mercadería declarada en el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA). El conductor (nacionalidad paraguaya) quedó detenido.

El procedimiento fue llevado a cabo sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del Paraje Lapachito.





Efectivos del Escuadrón 14 “Las Palmas”, mientras efectuaban un operativo dinámico de control sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1.060, en el Paraje Lapachito (Chaco), advirtieron la aproximación de un camión de cargas generales que provenía de Puerto Seco Boreal (Paraguay) y tenía como destino final Montevideo (Uruguay).





Durante la inspección, los uniformados detectaron anomalías en la soga de seguridad aduanera (cortada y atada), lo que motivó a la utilización del scanner portátil sobre el semirremolque donde se hallaba la carga. Como resultado; se obtuvieron imágenes incompatibles con la mercadería declarada en el Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero (perfiles metálicos), identificando gran cantidad de paquetes rectangulares, reforzando las sospechas sobre el posible traslado de mercadería de contrabando.





Con la intervención y orientación de la Unidad Fiscal de Resistencia - Juzgado de Garantías N° 1, el camión fue trasladado hasta las instalaciones del Escuadrón 14 para profundizar la requisa. Allí, los funcionarios constataron la existencia de 149.500 atados de cigarrillos (14.950 cartones) en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.





El Magistrado interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería de origen extranjero como así también, la detención del conductor de nacionalidad paraguaya.