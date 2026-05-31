🏆⚽ ¡REDES DE LA PATRIA, CAMPEÓN DE LA FINALÍSIMA 2026! ⚽🏆









DEPORTES: El Club Redes de la Patria de la loclidad escribió una nueva página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Finalísima 2026.

El conjunto Bordeño se enfrentó como visitante ante Club Atlético Libertad de Campo Santo, en una final cargada de emoción, entrega y pasión futbolera. Con un gran desempeño colectivo y el incondicional apoyo de su gente, Redes de la Patria logró quedarse con el título y celebrar una conquista histórica.

🎉 Una vez más, el esfuerzo, el compromiso y la unión de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas dieron sus frutos, permitiendo que la copa viaje a General Güemes.

👏 Felicitaciones a todo el plantel por este importante logro que llena de orgullo a la institución y a toda su comunidad deportiva.





🔴⚫ Redes de la Patria Campeón Finalísima 2026. ¡Salud Campeones! 🏆🥇⚽