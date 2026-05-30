EL BORDO: INVESTIGAN Y DETIENEN AL CONDUCTOR DE LA CAMIONETA IMPLICADA EN EL TRÁGICO SINIESTRO VIAL DONDE MURIO UN JOVEN





POLICIALES: Tras un intenso operativo desplegado por personal de la Policía de Salta Distrito De Prevención N°7 Del Departamento Güemes, fue detenido el hombre que conducía la camioneta involucrada en el grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este viernes sobre la ruta que une las localidades de Campo Santo y El Bordo.





De acuerdo con la información oficial, el sospechoso fue localizado en el barrio Santa Elena de General Güemes y posteriormente trasladado a la ciudad de Salta, donde quedó a disposición de la Justicia.





La investigación permitió identificar al conductor en menos de siete horas, en un procedimiento coordinado por distintas áreas policiales bajo la supervisión del Comisario Lic. Guido Burgos, Director del Distrito de Prevención N° 7 de General Güemes.





Según las primeras actuaciones, la camioneta que manejaba el detenido habría colisionado con una motocicleta en la que se desplazaban dos personas. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes del rodado perdió la vida en el lugar, mientras que el acompañante sufrió graves lesiones y permanece internado, luchando por su vida.





La causa continúa siendo investigada por las autoridades judiciales y policiales, que buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal hecho.





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