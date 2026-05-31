🚒🔥 GENERAL GÜEMES: IMPORTANTE INCENDIO DE UN CAMIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL





POLICIALES Durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 00:40 horas, se registró un importante incendio en el predio de YPF ubicado en el Parque Industrial de General Güemes.





Tras el alerta emitido por el Centro de Coordinación Operativa (CCO), se dispuso de inmediato el desplazamiento de las unidades Móvil 06 y B8, bajo la coordinación del Comandante Flores.





En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Güemes, quienes desplegaron un amplio operativo para combatir las llamas que afectaban a un camión dentro del predio.





Las impactantes imágenes reflejan la magnitud del siniestro, con una intensa columna de humo y fuego que pudo observarse desde distintos sectores de la ciudad. Gracias al rápido accionar de los bomberos se realizaron tareas de contención para evitar que el incendio se propagara a otras unidades o instalaciones cercanas.





Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas. Se investigan las causas que originaron el foco ígneo.





📸 Imagen: Bomberos Voluntarios de General ManuelBelgrano.





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