SALTA CAPITAL 🚨🚨CAMBIOS EN LAS ESCUELAS Y TERCIARIOS POR LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO NOCTURNO DE SAETA🚨🚨

El Ministerio de Educación y Cultura de Salta informó que, debido a la suspensión del servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana, se implementarán modificaciones en los horarios de funcionamiento de distintos establecimientos educativos.





La medida afectará a estudiantes y docentes del Nivel Secundario en turno vespertino, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), Educación Técnica y Nivel Superior.





Desde el lunes 1 de junio, todas las actividades presenciales deberán concluir antes de las 21 horas para facilitar el traslado de la comunidad educativa.





La disposición se mantendrá vigente mientras continúe la interrupción del servicio nocturno de SAETA y busca reducir el impacto de la medida en quienes dependen del transporte público para asistir a clases.





Las autoridades educativas solicitaron a la comunidad permanecer atenta a las comunicaciones oficiales de cada institución ante posibles adecuaciones organizativas.