POLICIA DE SALTA | 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗲𝗻 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀





▶️ La Policía de Salta realizó durante el fin de semana Operativos de Protección Ciudadana en distintos barrios del Distrito de Prevenciòn 7 de General Güemes.





▶️ Se llevaron a cabo entrevistas vecinales, controles integrales y patrullajes en los barrios Naranjito, San Antonio, Los Olivos, El Cruce, Santa Teresita, Centro, Primero de Mayo, Nueva Esperanza y 200 Viviendas, entre otros puntos estratégicos de la localidad.





▶️ Se labraron 146 infracciones por incumplimientos al Código Contravencional, tales como desorden y consumo de bebidas alcohólicas. Se demoró a 15 personas por delitos contra la propiedad y por tenencia de drogas. Además, hubo un detenido con código rojo.





▶️ Los Operativos de Protección Ciudadana son planificados por el Centro de Coordinación Operativa y se desarrollan en distintas jurisdicciones de la provincia, con el objetivo de reforzar la presencia policial en la vía pública, fortalecer la seguridad en los barrios y promover el diálogo con la comunidad.





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