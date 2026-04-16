Recuperan en Güemes un vehículo robado en Buenos Aires 🚔





Efectivos de la Brigada de Investigaciones 7 de General Güemes realizaron una intervención durante un patrullaje preventivo a la altura del paraje Cabeza de Buey, donde fiscalizaron un rodado y detectaron inconsistencias entre el dominio y los datos de registro.

En ese contexto, al verificar el número de motor y chasis, constataron que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.





El conductor, de 38 años, fue demorado y el automóvil secuestrado, quedando a disposición de la Justicia.









Efectivos de la Brigada de Investigaciones 7 de General Güemes lograron recuperar un vehículo que había sido sustraído en la provincia de Buenos Aires, en el marco de un patrullaje preventivo realizado en el paraje Cabeza de Buey.

El procedimiento tuvo lugar cuando los investigadores detectaron un automóvil en actitud sospechosa. Tras verificar los datos del rodado, constataron que registraba pedido de secuestro por robo, emitido desde Buenos Aires.

Ante esta situación, el conductor fue demorado en el lugar y el vehículo quedó secuestrado para continuar con las actuaciones correspondientes.

En el hecho tomó intervención la Fiscalía Penal de la zona, que dispuso las medidas legales a seguir.

Este operativo se enmarca en los controles preventivos que lleva adelante la Policía de Salta en distintos puntos del departamento, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el delito 🚨

POLICIALES: El procedimiento se realizó en el paraje Cabeza de Buey durante un patrullaje preventivo. El conductor fue demorado y el auto secuestrado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.