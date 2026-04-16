🎤 El Chaqueño Palavecino en “Un Poco de Ruido” 🇦🇷





ESPECTÁCULOS: Tremenda y emocionante visita de El Chaqueño Palavecino en el primer programa de la tercera temporada de Un Poco de Ruido ❤️‍🔥

El referente del folklore argentino llevó toda su esencia al estudio, en una verdadera “peña cumbiera” que hizo vibrar al público y a quienes siguieron la transmisión.

“Prendan ese fueguito que nosotros ponemos el show”, fue una de las frases que marcó la jornada, cargada de música, identidad y sentimiento patrio 🇦🇷

Entre risas, canciones y guiños bien criollos, no faltó el humor: “Tenemos de todo para tomar… pero de locro ni hablar” 👀

Una presentación que no solo se escuchó… se sintió. Porque cuando canta el Chaqueño, canta el pueblo 🙌🏽