MARTES ⚠️SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL⚠️

TORMENTA

🟡 El área del centro, sur y noroeste de Salta, parte de Jujuy, gran parte de Tucumán y parte de Catamarca será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm.





El resto del área (parte del este y norte de Salta, centro, oeste, norte y parte del sur de Santiago del Estero, gran parte de la zona serrana, centro, parte del norte y del este de Córdoba, parte de Santa Fe, centro y norte de Entre Ríos, parte de Corrientes y Formosa) será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada.





🟠 El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 180 mm, que pueden ser superados de forma localizada.





🟡 Alerta nivel AMARILLO por LLUVIA. El área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas.





🟡 Alerta nivel AMARILLO por NEVADA. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. Se espera que la precipitación sea en forma líquida en zonas menos elevadas.





🟡 Alerta nivel AMARILLO por VIENTO. El área del oeste de Salta y de Jujuy será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.





El resto del área (gran parte de Chubut, parte de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas) será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. A partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector Oeste.