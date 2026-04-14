🥩 CARNE DE BURRO EN CARNICERÍAS: EL DEBATE QUE EXPLOTÓ EN CHUBUT

Polémica en Chubut: carnicerías de Trelew empezaron a vender carne de burro como una alternativa en medio de la crisis ganadera en la Patagonia.
📍 La iniciativa surgió en la zona de Punta Tombo y busca abrir una nueva salida productiva ante la caída de la actividad ovina y las limitaciones para el ganado bovino. Hoy se comercializa a unos $7.500 el kilo, con cortes similares a la carne vacuna.
🍽️ Para intentar ganar aceptación, se organizan degustaciones abiertas con distintos platos. Pero el tema ya genera un fuerte debate: mientras algunos lo ven como una opción económica viable, otros lo rechazan por el vínculo histórico del burro como animal de trabajo y compañía.
🏛️ El futuro del proyecto también depende de las habilitaciones sanitarias que permitan su expansión a nivel nacional.
💬 ¿vos lo probarías?
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CARNE DE BURRO LLEGA AL MERCADO. 🫏🥩
La producción y venta de carne de burro comienza a posicionarse como una opción productiva en la provincia de Chubut, ofreciendo una alternativa frente al consumo tradicional de carne vacuna y ovina.
El proyecto es encabezado por el productor Julio Cittadini, oriundo de Punta Tombo, quien busca desarrollar un nuevo esquema de cría y comercialización ante las dificultades que atraviesa la actividad ovina, afectada por depredadores y las condiciones del terreno.
Según explicó, ya se realizó una faena experimental con controles sanitarios y el producto se comercializa de manera piloto en una carnicería de Trelew, mientras se avanza hacia su habilitación definitiva.
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