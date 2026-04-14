🥩 CARNE DE BURRO EN CARNICERÍAS: EL DEBATE QUE EXPLOTÓ EN CHUBUT

🥩 CARNE DE BURRO EN CARNICERÍAS: EL DEBATE QUE EXPLOTÓ EN CHUBUT8🥩





Polémica en Chubut: carnicerías de Trelew empezaron a vender carne de burro como una alternativa en medio de la crisis ganadera en la Patagonia.





📍 La iniciativa surgió en la zona de Punta Tombo y busca abrir una nueva salida productiva ante la caída de la actividad ovina y las limitaciones para el ganado bovino. Hoy se comercializa a unos $7.500 el kilo, con cortes similares a la carne vacuna.





🍽️ Para intentar ganar aceptación, se organizan degustaciones abiertas con distintos platos. Pero el tema ya genera un fuerte debate: mientras algunos lo ven como una opción económica viable, otros lo rechazan por el vínculo histórico del burro como animal de trabajo y compañía.





🏛️ El futuro del proyecto también depende de las habilitaciones sanitarias que permitan su expansión a nivel nacional.





💬 ¿vos lo probarías?





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