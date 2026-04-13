GRAL GÜEMES: 🚜 ¡ En marcha el Plan de Recuperación de Calles!

Seguimos avanzando con trabajos para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de todos los vecinos 💪

👷‍♂️ A través del plan de bacheo, el equipo de Obras Públicas continúa interviniendo en puntos clave de la ciudad.

✅ Trabajo finalizado:

📍 Bocacalle en la intersección de Sarmiento y Libertad

🚧 Próximas intervenciones:

📍 9 de Julio y Sarmiento

📍 20 de Febrero, casi esquina Cabred





⚠️ Atención conductores:

Les pedimos circular con precaución por las zonas de obra mientras se desarrollan los trabajos.

🙌 ¡Entre todos construimos una ciudad mejor!

Benjamin Cordoba





PARTE DE PRENSA DE:

#gestioncarlosketyrosso

#güemessomostodos

📢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝘆 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 | 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼