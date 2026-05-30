RECHAZAN UN COLECTIVO LLENO DE EMBARAZADAS BOLIVIANAS EN LA FRONTERA DE SALTA

RECHAZAN UN COLECTIVO CON EMBARAZADAS BOLIVIANAS EN LA FRONTERA DE SALTA





Un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional encendió nuevamente la polémica por el denominado "turismo sanitario" en el norte del país. Un colectivo proveniente de Bolivia fue interceptado en un control de rutina en un paso fronterizo salteño y se le denegó el ingreso al país bajo la figura de "falso turismo".





🔍 Inconsistencias y confesiones

Durante las entrevistas de control y la verificación de documentación, las autoridades detectaron serias irregularidades. Al ser interrogadas, algunas de las pasajeras —quienes se encontraban en avanzado estado de gestación— terminaron reconociendo que su verdadero objetivo era dar a luz en hospitales públicos de Argentina y no realizar actividades recreativas.





⚖️ ¿Qué es el "Falso Turismo"?





Esta figura legal se aplica cuando un ciudadano extranjero declara ingresar al país con fines turísticos pero:





❌ No cuenta con reservas de alojamiento ni pasajes de regreso.





❌ No puede demostrar la solvencia económica exigida para el viaje.





❌ El motivo real del ingreso no coincide con lo declarado ante las autoridades.





💬 Se reaviva el debate nacional





El procedimiento generó una fuerte repercusión local y nacional, poniendo otra vez sobre la mesa la discusión sobre el uso del sistema de salud pública por parte de extranjeros no residentes, una problemática que viene sumando peso en la agenda política de las provincias fronterizas.

Desde el organismo migratorio adelantaron que se intensificarán los controles en todos los pasos del norte provincial para garantizar el estricto cumplimiento de la ley vigente.