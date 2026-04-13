EN MAYO LICITAN LA 9/34 Y REACTIVAN LOS PEAJES

La ciudad de Salta volverá a tener peaje en el acceso , tras un año de obras en un corredor clave del NOA . El cobro se reactivará como parte de un nuevo esquema de concesión sobre la ruta nacional 9/34 , cuyo proceso licitatorio se abrirá el 18 de mayo .





El plan contempla una puesta en valor integral de la ruta , con reparación de calzada, reacondicionamiento de banquinas y reposición de señalización . La ruta 9/34 es uno de los corredores más utilizados del norte argentino , con un flujo constante de vehículos particulares y transporte de carga .

El regreso del peaje se plantea como una herramienta de financiamiento para sostener su mantenimiento en un esquema que combina inversión privada y control estatal.





El cobro no será inmediato, ya que durante el primer año de concesión no se aplicarán tarifas