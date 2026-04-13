Gral Guemes: Alerta Amrilla por posibles tormentas para la Tarde y Noche

ALERTA AMARILLA PARA ESTAS LOCALIDADES





El alerta abarca a departamentos del sur y este provincial como Anta, General Güemes, Metan, La Candelaria, Rosario de la Frontera y General José de San Martín, donde se prevén condiciones similares, con tormentas localmente fuertes y fenómenos asociados de variada intensidad.





#Metán I El departamento Metán se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas y figura entre las zonas con mayor intensidad prevista, según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. La advertencia rige hasta las 00 horas e incluye un escenario de inestabilidad con lluvias persistentes, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

De acuerdo a las previsiones, en Metán podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 30 y 80 milímetros en cortos períodos de tiempo, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, acompañadas de intensa actividad eléctrica.









En tanto, en regiones como la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria, las lluvias serían de menor volumen, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros y vientos que podrían alcanzar los 60 km/h.





Desde el organismo nacional advirtieron que las tormentas podrían presentarse de manera repentina, con abundante caída de agua en cortos lapsos, lo que podría generar complicaciones en la circulación y afectar servicios.





Ante este panorama, se recomienda a la población evitar transitar por calles anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales, especialmente ante posibles actualizaciones del alerta.