📢 General Güemes: convocan a cubrir cargos en instrumentación quirúrgica hospital LEER MÁS 👇👇





El Hospital Dr. Joaquín Castellanos lanzó un segundo llamado para cubrir dos cupos en el área de instrumentación quirúrgica, una oportunidad laboral destinada a profesionales del sector salud.





📅 Inscripción

Los interesados podrán inscribirse desde el 13 al 15 de abril, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

📍 Dónde inscribirse

Deben dirigirse personalmente a la oficina de Recursos Humanos del hospital, presentando la documentación correspondiente.

📝 Examen de selección

El proceso continuará con una instancia evaluativa que se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 08:00 horas, en el salón auditorio del nosocomio.

Esta convocatoria representa una nueva oportunidad para fortalecer el sistema de salud local, incorporando personal capacitado en un área clave para el funcionamiento de los quirófanos.

👉 Para más información, se recomienda acercarse directamente al hospital durante los días de inscripción.