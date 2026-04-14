El Barrio Santa Elena: avanzan en un convenio para ejecutar obras de cloacas en Güemes

En un paso clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos, la empresa Aguas del Norte y la Municipalidad de General Güemes avanzan en un acuerdo conjunto con residentes del barrio Santa Elena para llevar adelante obras de saneamiento largamente esperadas.





La iniciativa surge para dar respuesta a una problemática histórica del barrio, originado a partir de un loteo que no contaba con la factibilidad del servicio de cloacas. Ante esta situación, los propios vecinos impulsaron gestiones que hoy comienzan a concretarse mediante un convenio tripartito.





El gerente general de la empresa, Juan Bazán, visitó la ciudad y mantuvo una reunión con el intendente Carlos Rosso, concejales y habitantes del barrio, con el objetivo de informar sobre los avances del proyecto.

Durante el encuentro, Bazán detalló que la empresa ya cuenta con los proyectos técnicos necesarios y explicó que la obra se ejecutará por etapas. En este esquema, los vecinos aportarán inicialmente materiales como cañerías, piezas y accesorios, mientras que la empresa se encargará del proyecto ejecutivo, la dirección, supervisión y asistencia técnica.

Además, se informó que se bonificarán aranceles y no será necesario contratar profesionales matriculados, ya que la ejecución estará supervisada por la propia empresa. Por su parte, la mano de obra —incluyendo excavaciones y tareas complementarias— será realizada de manera conjunta entre el municipio y Aguas del Norte.

Este modelo de trabajo representa un hecho significativo en materia de articulación entre organismos públicos y la comunidad, destacándose la participación activa de los vecinos en la búsqueda de soluciones. El objetivo final es regularizar la situación del barrio Santa Elena y garantizar un servicio esencial para todos sus habitantes.

Del encuentro también participaron el jefe operativo del Distrito Güemes, Pedro Sosa, junto a funcionarios municipales.