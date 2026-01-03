🔥 URGENTE | INCENDIO EN BARRIO EL CRUCE: UN DORMITORIO FUE CONSUMIDO POR LAS LLAMAS





General Güemes

Siendo las 15:54 hs, se recibió un llamado al Centro de Coordinación Operativa (CCO) alertando sobre un incendio estructural en una vivienda del barrio El Cruce, ubicada sobre calle Juana Azurduy N° 1585, en la ciudad de General Güemes.

De manera inmediata se dispuso el desplazamiento de los móviles 06 y B8, a cargo del Suboficial Mayor Machelett.

Al arribar al lugar, el personal interviniente constató un incendio generalizado en un dormitorio de construcción precaria, el cual sufrió pérdida total como consecuencia del fuego.

Efectivos de Bomberos trabajaron intensamente para controlar y extinguir el foco ígneo, evitando su propagación hacia otros sectores de la vivienda.

Hasta el momento no se registraron personas lesionadas. Las causas del siniestro se encuentran bajo evaluación.

🧯🚒 AMPLIAREMOS