ÚLTIMO MOMENTO: TRAGICO CHOQUE CERCA DE JURAMRNTO RUTA 9/34

Según los primeros datos, una camioneta y un automóvil colisionaron con una violencia tal que ambos vehículos terminaron desparramados sobre las banquinas, con daños materiales severos.
Alerta al 911 y despliegue de emergencia
El aviso ingresó al sistema 911 a las 8.50, lo que activó rápidamente la llegada de ambulancias, personal policial y equipos de auxilio. De manera extraoficial, se habló de varios heridos y al menos una persona fallecida, según publicó El Vocero Hoy aunque se aguarda el parte oficial para confirmar identidades y estados de salud.
Imágenes que muestran la magnitud del impacto
Las fotos publicadas por El Tribuno y videos que comenzaron a circular en redes sociales reflejan la crudeza del siniestro. En uno de los registros se observa a un hombre asistiendo a una persona herida en plena ruta, mientras se esperaba la llegada de profesionales de la salud.
Un lector que compartió el material indicó que el choque ocurrió a unos 3 kilómetros del Monumento a la Bandera, en la zona del río Juramento, un tramo donde el tránsito pesado y la velocidad suelen ser un problema recurrente.
Tránsito complicado y máxima precaución
Mientras continúan las tareas en el lugar, se recomienda circular con extrema precaución por la zona. No se descartan demoras o desvíos temporales hasta que finalicen las pericias y se retiren los vehículos involucrados.
Ampliaremos