EDUCACIÓN: INFO DOCENTES GÜEMENSES, IRUYA, SANTA VICTORIA 2. 026 LEER MÁS 👇👇

📚 Arranca en Febrero el proceso de designaciones 2026 para cubrir cargos interinos y suplentes en los niveles Inicial y Primario.

👉 Convocatoria oficial del Ministerio de Educación y Cultura de Salta a través de Edusalta.





📍 Designaciones de los Departamentos de General Güemes, Iruya y Santa Victoria el día 26 de Febrero en el Centro Cultural 13 de Febrero, General Güemes.





🗓️ Consulta el cronograma completo para tu departamento en www.edusalta.gov.ar

☑️





📌 Organiza tus documentos, acercate a tu escuela o Junta Calificadora y participá. Este proceso es clave para asegurar tu cargo como interino o suplente. 💪





📲 Más info en edusalta.gov.ar

📢 ¡No te quedes afuera!





#gestioncarlosketyrosso

#somosfmlamuni

📢 ¡Docentes de Salta!