URGENTE⚠️ Desmoronamiento en la subida en el acceso al Cerro San Bernardo Salta

En la mañana de hoy, alrededor de las 10:00 horas, se produjo el desmoronamiento de una parte del cerro en el acceso al Cerro San Bernardo, generando preocupación entre quienes circulaban por la zona.

Según las primeras informaciones, el desprendimiento de tierra y rocas podría estar relacionado con las continuas lluvias registradas en los últimos días, lo que habría provocado la inestabilidad del terreno.

Ante esta situación, el sector fue cerrado de manera preventiva, por lo que se solicita no circular por el lugar, ni en vehículos ni caminando, hasta tanto se realice la evaluación correspondiente del estado del cerro.

En el lugar trabaja personal de la Policía de Salta, llevando adelante tareas de prevención, control y seguridad para resguardar la integridad de la población.

Se recomienda a la comunidad respetar las indicaciones del personal y evitar la zona hasta nuevo aviso