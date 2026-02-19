GRAL GÜEMES: COMUNICADO LEER SOBRE LAS FOTOMULTAS 👇👇 click para leer más





COMUNICADO





MUNICIPIOS: La Municipalidad de General Güemes informa a toda la comunidad y a los conductores que transitan por nuestra jurisdicción, que las cámaras de control monitoreo de infracciones ubicadas se encuentran, al día de la fecha, INOPERATIVAS.

Actualmente, los equipos y el sistema en general estár

atravesando una etapa de adecuaciones técnicas y ajustes finales, pasos indispensables para garantizar su correcta calibración, homologación y funcionamiento.





Queremos llevar total tranquilidad a los vecinos, aclarando que en este momento no se están registrando, labrando ni emitiendo multas a través de estos dispositivos.





Una vez que finalicen todas las tareas técnicas y el sistema esté en condiciones óptimas, la puesta en funcionamiento definitiva

del monitoreo será comunicada de manera oficial y con la debida

anticipación a toda la sociedad a través de los canales institucionales del municipio, medios radiales y televisivos.





Aprovechamos la oportunidad para instar a todos los conductores a circular con máxima precaución y respetar

siempre las velocidades máximas normas de tránsito vigentes recordando que la prevención y la seguridad vial son un compromiso de todos.





MUNICIPALIDAD DE GRAL. GÜEMES





GÜEMES SOMOS TODOS











