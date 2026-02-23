BUSCADO: Nesecitamos saber el paradero de GABRIEL NAVARRO es de General Güemes

Nesecitamos saber el paradero de GABRIEL NAVARRO..
Toda persona q pueda aportar alguna información si lo vio o sabe x donde anda será de mucha ayuda para ésta flia q esta desesperada..
Desde ya apelamos a la solidaridad d cada persona q les pueda dar una mano..
Ahi en una d las placas figuran números d teléfonos para q se puedan comunicar o directamente llamar al 911 y dar aviso a las autoridades...
Desde ya muchas gracias..
Pedimos oración para q pronto podamos encontrar a GABRIEL sano y salvo..
DIOS nos sorprenda...
Oremos...