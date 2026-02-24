🚨 #SiniestroVial // CAMIÓN QUEDÓ AL BORDE DEL VUELCO EN LA ROTONDA DE GUEMES

Fuente: Sin Sensura Salta

POLICIALES: 👉 Un camión de transporte de cargas generales terminó inclinado sobre la banquina esta tarde en la rotonda de Torzalito, en jurisdicción de General Güemes.





El hecho ocurrió alrededor de las 16:55, en un sector donde vecinos y conductores vienen denunciando el marcado deterioro del pavimento.





Según se informó en el lugar, el chofer detectó un pozo sobre la calzada y realizó una maniobra brusca para evitarlo.

El movimiento repentino provocó la pérdida de estabilidad del rodado, que quedó apoyado parcialmente sobre la banquina, con parte del chasis suspendido y riesgo de vuelco total.





El siniestro generó una afectación parcial del tránsito mientras se llevaban adelante tareas de verificación del terreno y se coordinaba el retiro del vehículo con maquinaria especializada.





La rotonda de Torzalito es un punto clave para quienes circulan entre Güemes y la Ruta Nacional 34, donde se reiteran los reclamos por baches y deterioro del asfalto.