🚨🚨 Una mujer murió tras un violento choque entre un auto y una ambulancia









Un trágico siniestro vial ocurrió alrededor de las 8.30 de este viernes en la ruta nacional 9/34, a la altura del kilómetro 1510, en la zona de Virgilio Tedin, cerca del río Juramento. El impacto, de extrema violencia, involucró a un automóvil particular y una ambulancia.





Producto del choque, una mujer perdió la vida en el lugar y varias personas resultaron con heridas de distinta consideración, generando una escena de extrema tensión y dolor. Equipos de emergencia, Gendarmería Nacional y Policía trabajan intensamente en el sector, mientras se realizan las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.





La ruta permanece habilitada de manera parcial, con un solo carril, lo que genera demoras y riesgo para quienes circulan por la zona.





El dato que agrava aún más el cuadro es que se trata de la segunda víctima fatal en solo tres días sobre el mismo tramo de la ruta 9/34, un corredor que vuelve a quedar bajo la lupa por la reiteración de accidentes graves y muertes evitables.