DETENIDO EN GENERAL GÜEMES POR DIFUSIÓN DE MATERIAL DE ABUSO SEXUAL INFANTIL





POLICIALES: Un joven de 23 años quedó detenido en General Güemes y enfrenta un pedido de prisión preventiva, acusado de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil a través de redes sociales. La investigación se inició tras detectar actividad sospechosa vinculada a la carga de archivos ilegales en plataformas digitales. ⚠️





Según los reportes, el usuario habría subido numerosos videos con contenido de abuso sexual infantil, con participación de niñas y niños menores de 13 años. A partir de esas alertas, se activaron mecanismos judiciales para identificar al presunto responsable y avanzar con medidas urgentes. 🚨





Con orden judicial, se realizó un allanamiento en su domicilio, donde fue detenido y se secuestraron dispositivos informáticos que serán peritados para determinar el alcance de la maniobra y si hubo distribución a terceros. El imputado se abstuvo de declarar y la causa continúa. ⚖️





