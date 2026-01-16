MOVIDA SOLIDARIA: ¡OBJETIVO CUMPLIDO POR SUSANA ARCE! 🤝

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a cada vecino que formó parte del gran evento solidario realizado recientemente. Gracias a la iniciativa de la Concejal Verónica Miranda, y al trabajo conjunto entre la Municipalidad de General Güemes y el Municipio de Campo Santo, demostramos que la solidaridad no conoce fronteras. ✨
Un reconocimiento especial a los profesores de Zumba e instructores de Aerobics, quienes con su energía y talento fueron el motor de esta jornada, brindando su tiempo de forma totalmente desinteresada. 💃🕺
Lo recaudado ya ha sido destinado para apoyar a Susana Arce, cumpliendo con el compromiso asumido por esta gestión y por la comunidad entera.
#gestioncarlosketyrosso
#güemessomostodos
📢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝘆 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 | 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼