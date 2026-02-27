{URGENTE} Se desmoronó un cerro en la Ruta 68 y complicó el ingreso a Cafayate

El tramo afectado se ubica entre Los Castillos y antes de La Yesera. Vialidad Nacional informó que las maquinarias estan trabajando entre los kilómetros 23 y 44.





La mañana del viernes arrancó con un mega operativo en los Valles Calchaquíes. Un derrumbe de cerro generó complicaciones en la Ruta Nacional 68 y afecta el ingreso a Cafayate en pleno desarrollo de la Serenata a Cafayate 2026.









La Dirección Nacional de Vialidad informó que se restringió el tránsito por presencia de maquinaria pesada que trabaja en el despeje de material acumulado en los badenes.





La advertencia rige entre los kilómetros 23 y 44, donde se registraron derrumbes y material depositado sobre la calzada.









Trabajo contrarreloj en la Ruta 68 Desde anoche, equipos viales realizan tareas para garantizar la transitabilidad. El objetivo es despejar la ruta lo antes posible, teniendo en cuenta el intenso movimiento de vehículos que se dirigen hacia Cafayate por el festival folclórico.





La Ruta 68 es la vía clave que conecta el Valle de Lerma con los Valles Calchaquíes y, en estos días, es una de las más transitadas del norte.









El operativo incluye:





Maquinaria pesada en los badenes.





Despeje de piedras y sedimentos.









Señalización provisoria.





Bandilleros regulando el paso.





Precaución para quienes viajan

Se solicita a conductores circular con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y prever demoras.





Para quienes tienen previsto viajar a la Serenata a Cafayate 2026, la recomendación es salir con tiempo y consultar el estado actualizado del camino antes de emprender el viaje.





Desde Vialidad Nacional informaron que ya trabajan con maquinaria para despejar la calzada. Las lluvias provocaron el desprendimiento de material en uno de los puntos más sensibles del recorrido.





