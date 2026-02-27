🔴 AHORA | ÚLTIMO MOMENTO 🚨VUELCO DE CAMIÓN CISTERNA EN RUTA PROVINCIAL N°5

Un camión de transporte de combustible de origen boliviano volcó este viernes sobre la Ruta Provincial N°5, antes de llegar al paraje La Estrella, en el departamento San Ramón de la Nueva Orán.

Por causas que aún se investigan, el vehículo terminó volcado a un costado de la calzada, generando riesgo en la circulación debido al tipo de carga transportada.

Personal de seguridad y emergencias trabaja en el lugar para asegurar la zona y prevenir incidentes mayores.

⚠️ Se solicita transitar con extrema precaución, respetar las indicaciones y evitar la zona si es posible.

📌 Noticia en desarrollo

