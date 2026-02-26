VIVO 52° SERENATA A CAFAYATE 2026

Inició la 52ª edición de la Serenata a Cafayate en el predio de la Bodega Encantada, en Cafayate, con tres noches consecutivas dedicadas al folklore argentino y a la tradición cultural del norte del país.

🎶🎵El festival se desarrolla del 26 al 28 de febrero y reúne a destacados referentes de la música popular junto a ballets y artistas regionales. En la jornada inaugural se presentan Los Nocheros, Jorge Rojas, Ahyré y Sergio Galleguillo.





🗣️...La segunda noche cuenta con la actuación de Indio Lucio Rojas, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Dalmiro Cuéllar, mientras que el cierre está a cargo de Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán y Los Tekis, entre otros artistas.

De esta manera, la Serenata vuelve a consolidarse como uno de los encuentros culturales más convocantes del calendario festivalero del norte argentino, reuniendo a músicos, bailarines y público de distintos puntos del país.





