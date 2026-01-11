Terrible choque entre motos en calle Sarmiento al 1100

Un violento siniestro vial se registró en la jornada de este sábado sobre calle Sarmiento al 1100, en la ciudad de General Güemes, donde dos motocicletas colisionaron por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Según las primeras informaciones, dos personas resultaron lesionadas a raíz del impacto y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital Joaquín Castellanos, donde recibieron atención médica.





principales factores que desencadenan este tipo de incidentes viales. En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y personal policial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

A.I.T.