📌 Búsqueda Laboral: Personal Administrativo en General Güemes

Se encuentra abierta una búsqueda laboral para el puesto de Personal Administrativo, orientada a personas con experiencia y predisposición para desempeñarse en el área administrativa.

Requisitos del puesto:

Disponibilidad part-time

Experiencia comprobable en liquidación de sueldos e impuestos

Residencia en General Güemes

Buena predisposición y excelente trato con el cliente

Indicar remuneración pretendida

📄 Postulación:

Las personas interesadas deberán enviar su Currículum Vitae al siguiente correo electrónico:

📧 cpn.ymrodriguez@gmail.com

Esta es una buena oportunidad para quienes buscan incorporarse a un entorno laboral administrativo y cuentan con conocimientos en gestión salarial e impositiva.



