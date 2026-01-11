📌 Búsqueda Laboral: Personal Administrativo en General Güemes

Se encuentra abierta una búsqueda laboral para el puesto de Personal Administrativo, orientada a personas con experiencia y predisposición para desempeñarse en el área administrativa.
Requisitos del puesto:
Disponibilidad part-time
Experiencia comprobable en liquidación de sueldos e impuestos
Residencia en General Güemes
Buena predisposición y excelente trato con el cliente
Indicar remuneración pretendida
📄 Postulación:
Las personas interesadas deberán enviar su Currículum Vitae al siguiente correo electrónico:
📧 cpn.ymrodriguez@gmail.com
Esta es una buena oportunidad para quienes buscan incorporarse a un entorno laboral administrativo y cuentan con conocimientos en gestión salarial e impositiva.