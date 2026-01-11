MAÑANA DE TERROR 🚔🔥A UN POLICIA SE LE INCENDIO EL AUTO.

⭕ Minutos antes de las 9 de la mañana de hoy, efectivos policiales de Añatuya fueron alertados sobre el incendio de un automóvil en una vivienda familiar. Al llegar, advirtieron que, efectivamente, un Volkswagen Gol blanco —que permanecía estacionado en el garaje de la casa— estaba envuelto en llamas.





🚨 Los auxiliares de la justicia entrevistaron al propietario del rodado —efectivo policial—, quien relató que horas antes había llegado a su casa y estacionó el coche en la cochera. Y, en la mañana de hoy, un vecino le avisó que el rodado se había prendido fuego. Bomberos Voluntarios de Añatuya y Criminalística trabajaron en el lugar para sofocar el incendio.





