GENERAL GÜEMES | CONVOCATORIA OFICIAL CONCESIÓN DE LOS CORSOS

La Municipalidad de General Güemes informó la convocatoria para la concesión de los Corsos, invitando a interesados a presentar sus propuestas dentro de los plazos establecidos.
📌 Recepción de ofertas:
Desde el 16/01/2026 hasta el 23/01/2026 a las 13:00 hs, por Mesa de Entrada de la Municipalidad.
📌 Apertura de sobres:
🗓 23/01/2026
⏰ 20:00 hs
📍 Sala de Situaciones
Desde el municipio destacaron la importancia de este proceso para la organización de uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad. Se solicita a los interesados cumplir con los requisitos y presentarse dentro de los plazos previstos.