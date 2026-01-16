GENERAL GÜEMES | CONVOCATORIA OFICIAL CONCESIÓN DE LOS CORSOS

La Municipalidad de General Güemes informó la convocatoria para la concesión de los Corsos, invitando a interesados a presentar sus propuestas dentro de los plazos establecidos.

📌 Recepción de ofertas:

Desde el 16/01/2026 hasta el 23/01/2026 a las 13:00 hs, por Mesa de Entrada de la Municipalidad.

📌 Apertura de sobres:

🗓 23/01/2026

⏰ 20:00 hs

📍 Sala de Situaciones

Desde el municipio destacaron la importancia de este proceso para la organización de uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad. Se solicita a los interesados cumplir con los requisitos y presentarse dentro de los plazos previstos.