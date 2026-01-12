MIRA LO QUE DICEN DEL CHAQUEÑO PALAVECINO SERÁ?


Se dijo mucho que El Chaqueño Palavecino no es autor ni compositor, que solo es cantor: Yo voy a corregir esa afirmación errónea mencionando cada una de las canciones que escribió y/o musicalizó, con información obtenida del sitio web de SADAIC.

Estas son todas las canciones que él creó: 

1) A don Amancio (Letra y música: Jorge Rojas y Oscar Palavecino). 

2) A mi chaqueñita (Letra y música: Oscar Palavecino, Daniel Villa y Ramón Helguero). 

3) A Santa María esta zamba (Letra y música: Ofelio Herrera y Oscar Palavecino). 

4) Abrazame (Letra y música: Oscar Palavecino). 

5) Abuela norteña (Letra y música: Héctor Cabot y Oscar Palavecino). 

6) Abuelo del carnaval (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino). 

7) Adiós, amor mío (Letra y música: Jorge Rojas y Oscar Palavecino).

Ocho) Amor por siempre (Letra y música: Rufino Conde y Oscar Palavecino). 

9) Bermejo en una zamba (Letra y música: Oscar Palavecino). 

10) Cabalgata de la fe (Letra y música: Roberto Ternavasio, Daniel Villa y Oscar Palavecino). 

11) Cantorcito del pago (Letra y música: Juan Ceballos, Daniel Villa y Oscar Palavecino). 

12) Chacarera pa' mi abuelo (Letra y música: Pascual Ceballos y Oscar Palavecino). 

13) Chacarera pa' mi Tartagal (Letra y música: Oscar Palavecino). 

14) Chaco escondido (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino). 

15) Chaco puro (Letra y música: Oscar Palavecino y Rubén Chammé). 

16) Chaqueño soy (Letra y música: Néstor Gómez y Oscar Palavecino). 

17) Coplas (Letra y música: Oscar Palavecino). 

18) Coplas de Chaqueño soy (Letra y música: Oscar Palavecino). 

19) Coplas uno (Letra y música: Oscar Palavecino). 

20) Coplas dos (Letra y música: Oscar Palavecino). 

21) Culpable (Letra y música: Lucio Rojas y Oscar Palavecino). 

22) Dale, Boquita, dale (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino). 

23) Dale, Chino (Letra y música: Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino). 

24) Damasita (Letra y música: Oscar Palavecino, Horacio Guarany y Alfredo Oscar Salomón). 

25) De pura cepa (Letra y música: Jorge Milikota y Oscar Palavecino). 

26) Dejando huellas (Letra y música: Rufino Conde y Oscar Palavecino). 

27) Dragones de fiesta (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino). 

28) El alma de Felipito (Letra y música: Pascual Ceballos y Oscar Palavecino). 

29) El amor quebrado (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino). 

30) Envuelto en llamas (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino). 

31) El gateador (Letra y música: Ramón Helguero y Oscar Palavecino). 

32) Mataco Díaz (Letra y música: Silvia Mugica y Oscar Palavecino). 

33) Ese soy yo (Letra y música: Oscar Palavecino, Carlos Cárdenas y Daniel Villa). 

34) Flor silvestre (Letra y música: Oscar Palavecino, Daniel Villa y Ramón Helguero). 

35) Gatito pa' don Lucas (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino). 

36) Grito libre (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón y Oscar Palavecino). 

37) Juancito Carnaval (Letra y música: Héctor Schmunk y Oscar Palavecino). 

38) La de Corralitos (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino). 

39) La Palavecino (Letra y música: Marcelo Flores y Oscar Palavecino). 

40) La refranera (Letra y música: Silvia Mugica y Oscar Palavecino). 

41) La sampedreña (Letra y música: Ofelio Herrera y Oscar Palavecino). 

42) Las cosas que llevo adentro (Letra y música: Luis Ferrucci y Oscar Palavecino). 

43) Leñita al fuego (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino). 

44) Mi pago querido (Letra y música: Oscar Palavecino, Jesús Maldonado, Néstor Gómez y Daniel Villa). 

45) Mi ponchito en tu hombro (Letra y música: Oscar Palavecino, Orlando Ovejero, Daniel Villa y Jesús Maldonado). 

46) Mi viejo Tartagal (Letra y música: Héctor Schmunk y Oscar Palavecino). 

47) Mi voz (Letra y música: Silvia Mugica y Oscar Palavecino).        

48) Mujer (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).     

49) Niña de los encantos (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino). 

50) Oficio de cantor (Letra y música: Jorge Bazán y Oscar Palavecino). 

51) Pa' mis abuelos esta zamba (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino). 

52) Pa' l envidioso (Letra y música: Oscar Palavecino). 

53) Pa' l tío Pala (Letra y música: Oscar Palavecino). 

54) Pilcomayeño (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino). 

55) Pilcomayo (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino). 

56) Por culpa de ser cantor (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino). 

57) Por los caminos de mi pago (Letra y música: Pascual Ceballos y Oscar Palavecino). 

58) Por tu amor (Letra y música: Oscar Palavecino, Daniel Villa y Ramón Helguero). 

59) Que se muera el gavilán (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino). 

60) Quiero amanecer cantando (Letra y música: Ramón Ortega y Oscar Palavecino). 

61) Yo soy de allá (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino). 

62) Recordándote, papá (Letra y música: Oscar Sanz, Daniel Cuevas y Oscar Palavecino). 

63) Río cobrizo (Letra y música: Héctor Schmunk y Oscar Palavecino). 

64) Río de las razas (Letra y música: Oscar Palavecino, Daniel Villa y Ramón Helguero). 

65) Río mío (Letra y música: Matías Palavecino y Oscar Palavecino). 

66) Salta en mi voz (Letra y música: Orlando Ovejero y Oscar Palavecino). 

67) Siempre chaqueño seré (Letra y música: Oscar Palavecino, Juan Ceballos y Daniel Villa). 

68) Soledad de una mujer (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino). 

69) Soñaba con ser (Letra y música: Orlando Vera Cruz, Efraín Colombo y Oscar Palavecino). 

70) Soy (Letra y música: Daniel Cuevas y Oscar Palavecino). 

71) Soy dueño (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino). 

72) Tenés razón (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino). 

73) Traición por traición (Letra y música: Jorge Milikota y Oscar Palavecino). 

74) Vayas donde vayas (Letra y música: Federico Giannoni, Oscar Palavecino, Pablo Lescano, Enzo Sauthier, Mara Lescano, Benjamín López Barrios, Tomás Lescano, Soledad Pastorutti, Estanislao de Lera, Daniel Ismael Real y Thomas Nicolás Tobar). 

75) Vino y anzuelo (Letra y música: Isaac Canyo y Oscar Palavecino). 

76) Virgencita de la Peña (Letra y música: Ofelio Herrera y Oscar Palavecino).

Foto tomada del sitio web Booker (Créditos a quien corresponda por la imagen).
Artículo Anterior Artículo Siguiente