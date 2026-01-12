MIRA LO QUE DICEN DEL CHAQUEÑO PALAVECINO SERÁ?

Se dijo mucho que El Chaqueño Palavecino no es autor ni compositor, que solo es cantor: Yo voy a corregir esa afirmación errónea mencionando cada una de las canciones que escribió y/o musicalizó, con información obtenida del sitio web de SADAIC.
Estas son todas las canciones que él creó:
1) A don Amancio (Letra y música: Jorge Rojas y Oscar Palavecino).
2) A mi chaqueñita (Letra y música: Oscar Palavecino, Daniel Villa y Ramón Helguero).
3) A Santa María esta zamba (Letra y música: Ofelio Herrera y Oscar Palavecino).
4) Abrazame (Letra y música: Oscar Palavecino).
5) Abuela norteña (Letra y música: Héctor Cabot y Oscar Palavecino).
6) Abuelo del carnaval (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).
7) Adiós, amor mío (Letra y música: Jorge Rojas y Oscar Palavecino).
Ocho) Amor por siempre (Letra y música: Rufino Conde y Oscar Palavecino).
9) Bermejo en una zamba (Letra y música: Oscar Palavecino).
10) Cabalgata de la fe (Letra y música: Roberto Ternavasio, Daniel Villa y Oscar Palavecino).
11) Cantorcito del pago (Letra y música: Juan Ceballos, Daniel Villa y Oscar Palavecino).
12) Chacarera pa' mi abuelo (Letra y música: Pascual Ceballos y Oscar Palavecino).
13) Chacarera pa' mi Tartagal (Letra y música: Oscar Palavecino).
14) Chaco escondido (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino).
15) Chaco puro (Letra y música: Oscar Palavecino y Rubén Chammé).
16) Chaqueño soy (Letra y música: Néstor Gómez y Oscar Palavecino).
17) Coplas (Letra y música: Oscar Palavecino).
18) Coplas de Chaqueño soy (Letra y música: Oscar Palavecino).
19) Coplas uno (Letra y música: Oscar Palavecino).
20) Coplas dos (Letra y música: Oscar Palavecino).
21) Culpable (Letra y música: Lucio Rojas y Oscar Palavecino).
22) Dale, Boquita, dale (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino).
23) Dale, Chino (Letra y música: Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino).
24) Damasita (Letra y música: Oscar Palavecino, Horacio Guarany y Alfredo Oscar Salomón).
25) De pura cepa (Letra y música: Jorge Milikota y Oscar Palavecino).
26) Dejando huellas (Letra y música: Rufino Conde y Oscar Palavecino).
27) Dragones de fiesta (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).
28) El alma de Felipito (Letra y música: Pascual Ceballos y Oscar Palavecino).
29) El amor quebrado (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino).
30) Envuelto en llamas (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino).
31) El gateador (Letra y música: Ramón Helguero y Oscar Palavecino).
32) Mataco Díaz (Letra y música: Silvia Mugica y Oscar Palavecino).
33) Ese soy yo (Letra y música: Oscar Palavecino, Carlos Cárdenas y Daniel Villa).
34) Flor silvestre (Letra y música: Oscar Palavecino, Daniel Villa y Ramón Helguero).
35) Gatito pa' don Lucas (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).
36) Grito libre (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón y Oscar Palavecino).
37) Juancito Carnaval (Letra y música: Héctor Schmunk y Oscar Palavecino).
38) La de Corralitos (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino).
39) La Palavecino (Letra y música: Marcelo Flores y Oscar Palavecino).
40) La refranera (Letra y música: Silvia Mugica y Oscar Palavecino).
41) La sampedreña (Letra y música: Ofelio Herrera y Oscar Palavecino).
42) Las cosas que llevo adentro (Letra y música: Luis Ferrucci y Oscar Palavecino).
43) Leñita al fuego (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino).
44) Mi pago querido (Letra y música: Oscar Palavecino, Jesús Maldonado, Néstor Gómez y Daniel Villa).
45) Mi ponchito en tu hombro (Letra y música: Oscar Palavecino, Orlando Ovejero, Daniel Villa y Jesús Maldonado).
46) Mi viejo Tartagal (Letra y música: Héctor Schmunk y Oscar Palavecino).
47) Mi voz (Letra y música: Silvia Mugica y Oscar Palavecino).
48) Mujer (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).
49) Niña de los encantos (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).
50) Oficio de cantor (Letra y música: Jorge Bazán y Oscar Palavecino).
51) Pa' mis abuelos esta zamba (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).
52) Pa' l envidioso (Letra y música: Oscar Palavecino).
53) Pa' l tío Pala (Letra y música: Oscar Palavecino).
54) Pilcomayeño (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino).
55) Pilcomayo (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino).
56) Por culpa de ser cantor (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).
57) Por los caminos de mi pago (Letra y música: Pascual Ceballos y Oscar Palavecino).
58) Por tu amor (Letra y música: Oscar Palavecino, Daniel Villa y Ramón Helguero).
59) Que se muera el gavilán (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino).
60) Quiero amanecer cantando (Letra y música: Ramón Ortega y Oscar Palavecino).
61) Yo soy de allá (Letra y música: Alfredo Hernán Salomón, Alfredo Oscar Salomón y Oscar Palavecino).
62) Recordándote, papá (Letra y música: Oscar Sanz, Daniel Cuevas y Oscar Palavecino).
63) Río cobrizo (Letra y música: Héctor Schmunk y Oscar Palavecino).
64) Río de las razas (Letra y música: Oscar Palavecino, Daniel Villa y Ramón Helguero).
65) Río mío (Letra y música: Matías Palavecino y Oscar Palavecino).
66) Salta en mi voz (Letra y música: Orlando Ovejero y Oscar Palavecino).
67) Siempre chaqueño seré (Letra y música: Oscar Palavecino, Juan Ceballos y Daniel Villa).
68) Soledad de una mujer (Letra y música: Arsenio Segovia y Oscar Palavecino).
69) Soñaba con ser (Letra y música: Orlando Vera Cruz, Efraín Colombo y Oscar Palavecino).
70) Soy (Letra y música: Daniel Cuevas y Oscar Palavecino).
71) Soy dueño (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino).
72) Tenés razón (Letra y música: Roberto Ternavasio y Oscar Palavecino).
73) Traición por traición (Letra y música: Jorge Milikota y Oscar Palavecino).
74) Vayas donde vayas (Letra y música: Federico Giannoni, Oscar Palavecino, Pablo Lescano, Enzo Sauthier, Mara Lescano, Benjamín López Barrios, Tomás Lescano, Soledad Pastorutti, Estanislao de Lera, Daniel Ismael Real y Thomas Nicolás Tobar).
75) Vino y anzuelo (Letra y música: Isaac Canyo y Oscar Palavecino).
76) Virgencita de la Peña (Letra y música: Ofelio Herrera y Oscar Palavecino).
Foto tomada del sitio web Booker (Créditos a quien corresponda por la imagen).