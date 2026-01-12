💃🕺Club Belgrano Miércoles 14 // Gran MOVIDA SOLIDARIA A PURO BAILE 🕺💃

Te invitamos a sumarte a una gran movida solidaria para acompañar a Susana Arce, quien hoy está atravesando una dificil enfermedad.





💖 Gracias Susana, por dejarnos acompañarte en este momento y brindarnos la oportunidad de retribuir, aunque sea un poquito, todo el amor y la ayuda que siempre diste a nuestra comunidad.





📅 Miércoles 18 de enero

⏰ 18:00 horas

📍 Club Belgrano





🎟 Valor de la entrada: $1000

💰 Todo lo recaudado será destinado íntegramente a Susana





🙏 Agradecemos profundamente al intendente Tito Tache, a toda la comisión del Club Belgrano, al Municipio de General Güemes por su apoyo y acompañamiento. Y a todos los profes e instructores que no dudaron en sumarse a este gran evento.





Si vos querés ser parte, todavía estás a tiempo. ¡Sumate, bailá y ayudanos a ayudar! 💜





#aerobox #zumba #mixderitmos #fitnesflow #cardioentrampolin





¡Te esperamos