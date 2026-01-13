GRAL GÜEMES || POR FALTA DE PASAJEROS Y POCA RENTABILIDAD LA AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE DIO DE BAJA EL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS





🚌❌ La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta resolvió dar de baja las líneas urbanas A y B en General Güemes, que eran operadas por La Veloz del Norte. La decisión se tomó tras informes técnicos y económicos que confirmaron un déficit operativo crónico y la falta de sustentabilidad del servicio 📉.





📊 Según la AMT, los ingresos no alcanzaron para cubrir los costos y la cantidad de pasajeros fue cayendo. Además, el 78% de los usuarios tenía Boleto Gratuito (estudiantes y jubilados) y, pese a un subsidio provincial, el sistema no logró equilibrio. Con el receso escolar de verano, el panorama se volvía aún más complejo, por lo que se revocó el permiso y se dio por finalizado el servicio ⚠️🚏.





#guemes #colectivos #servicio #amt #informatesalta